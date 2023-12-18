В Петербурге в результате пожара в жилом доме погиб один человек

Еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в трехкомнатной квартире в доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пожар локализовали, открытое горение - ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по города.

"В трехкомнатной квартире площадью 60 кв. м происходило горение по всей площади. В 18:08 мск - локализация, ликвидация открытого горения. В 18:09 мск ранг пожара снижен до первого номера. Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. По уточненной информации, на месте пожара обнаружен погибший человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в комитете по здравоохранению города, в результате пожара пострадали две женщины. У обеих диагностировано ингаляционное отравление.

Информация о пожаре в квартире дома на Школьной, 60, появилась в 16:52 мск. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства и причины пожара в жилом доме на Школьной, сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура района контролирует соблюдение прав жильцов, а также ход и результаты проверок, проводимых по данному факту правоохранительными органами и отделом надзорной деятельности Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС по Петербургу.