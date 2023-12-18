Суд отправил под стражу бизнесмена Сабадаша по новому обвинению

Мера пресечения избрана до 14 февраля 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Александра Сабадаша, который ранее был освобожден из зала суда после оглашения ему приговора по делам о мошенничестве и легализации преступных доходов, но вновь задержан в связи с обвинением по еще трем эпизодам, касающимся мошенничества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сабадаша, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (три эпизода). Суд избрал стражу по 14 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что сама по себе тяжесть и общественная опасность инкриминируемых Сабадашу деяний такова, что никакая иная мера пресечения, кроме заключения под стражу, не может являться достаточной гарантией его явки к следователю и в суд, а также обеспечить его законопослушное поведение. Местонахождение похищенных 359 млн рублей до настоящего времени не установлено. Адвокаты просили в удовлетворении ходатайства отказать либо избрать домашний арест. Сабадаш задержан 15 декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Бизнесмен вину не признает.

Следствие обвиняет Сабадаша в совершении трех эпизодов хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С 24 июня по 31 июля 2014 года Сабадаш, Сомов и Гаркуша привлекли юридическое лицо - ООО "Космос". Далее, будучи осведомленными о том, что используемое ими для получения кредитов в качестве компании-заемщика юрлицо реальной предпринимательской деятельности не ведет, через активного соучастника Гаркушу в ущерб финансовой стабильности АО "Таврический Банк" заключили с ООО "Космос" кредитные договоры на сумму 149 млн рублей, 130 млн рублей и 80 млн рублей. В итоге соучастники получили в общей сумме 359 млн рублей.

Суд также заключил под стражу по 14 февраля предполагаемых соучастников, бывших топ-менеджеров "Таврического" Сергея Сомова и Дмитрия Гаркушу. Это произошло в субботу, на следующий день после приговора по предыдущему уголовному делу, тогда обоих вместе с Сабадашем освободили от лишения свободы в связи с полным отбытием этого наказания на стадии следствия.

Ранее ТАСС сообщал, что суд назначил в качестве наказания по 7,5 года в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей бизнесмену и экс-сенатору Сабадашу и двум бывшим топ-менеджерам банка "Таврический" по делу о хищении у последнего более 952 млн рублей. По 15 эпизодам из 16 истекли сроки давности, а подсудимых освободили от наказания в виде лишения свободы в связи с отбытием на стадии следствия. Оставшийся эпизод касался хищения у банка "Таврический" 75 млн рублей в 2014 году. Установлено, что подсудимые оформили кредит ООО "Норфолк" без заключения о финансовом состоянии заемщика. В пользу потерпевших суд взыскал по нему 75 млн рублей. В 2003-2006 годах Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа.