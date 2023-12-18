В Москве нашли мертвым танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова

Как сообщили в оперативных службах, предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов найден мертвым в квартире в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Сегодня в квартире найден мертвым Дмитрий Красилов. Предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне танцор жаловался на плохое самочувствие. "Точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы. Следов криминала нет", - добавил представитель оперативных служб.

Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Известность получил после съемок в различных комедийных YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году.