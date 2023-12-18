В России впервые прекратили дело об убийстве кошки из-за примирения супругов

Жителя Пскова обвиняли в жестоком обращении с кошкой породы сфинкс в целях причинения ей боли и страданий, повлекшем ее гибель

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мировой судебный участок в Пскове в связи с примирением супругов прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в жестоком обращении с кошкой породы сфинкс в целях причинения ей боли и страданий, повлекшем ее гибель. Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, ТАСС уточнили, что в России дело по этой статье прекращено впервые из-за примирения сторон.

"Суд согласился с квалификацией действий мужчины по ч. 1 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Однако в ходе рассмотрения дела от потерпевшей поступило заявление о прекращении производства по делу за примирением сторон, поскольку претензий к своему мужу она не имеет, между ними достигнуто примирение. Учитывая поступившее заявление, а также то, что подсудимый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, принес потерпевшей извинения, в настоящее время помогает ей материально, суд пришел к выводу о возможности прекращения в отношении псковича уголовного преследования и уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей, то есть по нереабилитирующим основаниям", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении жителя Пскова поступило в производство мирового судьи судебного участка номер 27 в декабре. Установлено, что в августе 47-летний житель Пскова ударил кошку о спинку кровати, а потом бросил на пол, причинив домашнему питомцу мучительную боль и страдания, повлекшие травмы, в результате которых он умер.