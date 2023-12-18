В столице Гвинеи при взрыве на складе с горючим погибли 13 человек

Еще 178 человек пострадали

НАЙРОБИ, 18 декабря. /ТАСС/. Не менее 13 человек погибли, еще 178 пострадали в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри. Об этом сообщается в распространенном заявлении правительства страны.

Взрыв прогремел в районе Калум, где находятся правительственные здания. Причины не указываются. "Вследствие пожара на хранилище Национальной нефтяной компании (SONAP) в районе Калум в ночь с 17 на 18 декабря, по предварительным данным, погибли 13 человек, пострадали 178 граждан Гвинеи и иностранных граждан", - следует из заявления. 89 человек уже выписаны из больниц.

Правительство Гвинеи ранее призвало работников государственных и частных предприятий столицы остаться дома, за исключением военнослужащих, сотрудников органов безопасности и медицинских служб. Власти также распорядились на один день закрыть учебные заведения и заправки в Конакри.