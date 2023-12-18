Суд в Москве арестовал рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

Ислама Закирова обвиняют в возбуждении межнациональной ненависти

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал рэпера Ислама Закирова, который заявил во время рэп-баттла, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову И. Б., обвиняемому по п. "а" ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности, совершенные публично с использованием интернета и с угрозой применения насилия)", - сказали в суде.

Ранее в ходе обыска у Закирова изъяли мобильные устройства с записью видео, которое и стало причиной уголовного дела. Закиров - уроженец Красноярска, но в последнее время проживал в Москве. Он уже раскаялся в содеянном. "Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами", - сказал задержанный на видео, распространенном МВД России после задержания обвиняемого.

Ранее в интернете было опубликовано видео с рэп-баттла, где молодой человек, говоря речитативом, заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.