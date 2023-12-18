В Парагвае в ходе операции по установлению порядка в тюрьме погибли 10 человек

Командующий полиции страны Карлос Бенитес сообщил, что ранения получили 36 сотрудников правоохранительных органов

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Как минимум один полицейский и девять заключенных погибли в ходе операции по установлению порядка в тюрьме Такумбу в парагвайской столице. Об этом сообщили власти страны.

"За несколько десятилетий и на виду у всех тюрьма Такумбу превратилась в центр, из которого преступные группировки планируют нападения и занимаются распределением поставок наркотиков <...> Несколько часов назад наши правоохранительные органы нанесли удар по этим группировкам, уничтожив схему, которая позволяла им продолжать совершать преступления оттуда. К сожалению, в ходе этой патриотической миссии погиб сержант Мартин Мендоса", - сказал президент Парагвая Сантьяго Пенья, слова которого приводятся на сайте администрации главы государства.

Командующий полиции страны Карлос Бенитес в свою очередь сообщил, что в ходе операции погибли девять заключенных. Ранения получили 36 сотрудников правоохранительных органов.

По итогам операции главарь наркокартеля Армандо Хавьер Ротела, которого власти обвиняют в создании преступной сети в тюрьме Такумбу, был переведен в другое пенитенциарное учреждение.