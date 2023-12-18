В Новгородской области из-за ДТП перекрыли движение по федеральной трассе

Столкнулись три грузовых автомобиля

ТАСС, 18 декабря. Движение по автомагистрали М-11 "Нева" на 496-м км в направлении Москвы перекрыто из-за ДТП, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Новгородской области. Есть варианты объезда.

"На автомагистрали М-11 "Нева" из-за ДТП перекрыто движение на 496-м км в направлении Москвы (Маловишерский район). Для объезда предусмотрены съезды на федеральную дорогу М-10 на 545-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор) или на региональную дорогу Новоселицы - Папоротно на 524-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мытно)", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД УМВД по региону, в 21:48 мск на 497-м км М-11 произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате автоаварии есть пострадавшие. Движение в направлении Москвы перекрыто, организован объезд.