На востоке Москвы машина сбила двух человек

Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Двух человек сбила машина на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 20:15 мск в районе дома 25 по улице 13-й Парковой водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух человек - мужчину и женщину", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники столичного ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам источника в экстренных службах, мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте. "Они получили не тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.