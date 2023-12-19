СМИ: число погибших при землетрясении в Китае возросло до 86

В эпицентре землетрясения и прилегающих районах повреждены дома, дороги, нарушены электроснабжение и подача воды

ПЕКИН,19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 86 человек погибли в результате сильного землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В эпицентре землетрясения и прилегающих районах повреждены дома, дороги и другая инфраструктура, нарушены электроснабжение и подача воды.

Как сообщило ранее агентство Xinhua со ссылкой на данные регионального штаба по ликвидации последствий землетрясений, в результате стихии еще по меньшей мере 96 человек получили ранения.

Подземные толчки магнитудой до 6,2 были зафиксированы в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.

Удар стихии ощущался в соседней западной провинции Цинхай.