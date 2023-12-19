В Китае ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли не менее 86 человек, 96 пострадали

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший. Об этом сообщило МЧС Китая.

Заместитель руководителя штаба по ликвидации последствий землетрясений при Госсовете КНР, глава МЧС Китая Ван Сянси утром во вторник направился в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд провинции Ганьсу на северо-западе Китая. На месте задействованы в общей сложности 1 440 пожарных и спасателей для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий стихии, говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МЧС КНР в социальной сети WeChat.

По последним данным, не менее 86 человек погибли и 96 пострадали в результате землетрясения. Подземные толчки магнитудой до 6,2 были зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.