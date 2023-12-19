В Петербурге задержали подозреваемых в избиении участника СВО

Мужчина сделал злоумышленникам замечание за неправильную парковку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Ими оказались два местных жителя, 31 и 33 лет. Оба доставлены в отдел полиции", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вечером 18 декабря поступил сигнал о конфликте в Биржевом переулке. Установлено, что 40-летний участник специальной военной операции заметил автомобиль Lexus, частично припаркованный на тротуаре. Он сделал замечание двоим горожанам, находившимся рядом с машиной. Началась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

"Избив пешехода, злоумышленники уехали, а потерпевший вызвал полицию", - отметили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.