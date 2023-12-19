Жительницу Амурской области отправили в колонию за незаконную перевозку черной икры

Ей назначили пять лет лишения свободы

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил пять лет колонии общего режима жительнице Амурской области за незаконные приобретение и перевозку 380 кг черной икры и свыше 6 кг осетра. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края.

"Женщине было назначено условное наказание на пять лет с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 1 млн рублей. Прокурор не согласился с назначением условного наказания и обжаловал приговор. Судебная коллегия изменила приговор, отменив условное наказание. Осужденную взяли под стражу в зале суда и направили для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на пять лет", - сказали в прокуратуре.

Жительницу Приамурья признали виновной по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка частей и дериватов особо ценных водных биологических ресурсов).

Женщина и ее сожитель приобрели в Комсомольске-на-Амуре 380 кг икры краснокнижного амурского осетра и калуги и свыше 6 кг амурского осетра. После они организовали перевозку продукции, их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на дороге Хабаровск - Чита.

В прокуратуре уточнили, что мужчину ранее приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.