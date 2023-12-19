Жители Алма-Аты ощутили толчки от землетрясения в Китае

Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила, что эпицентр располагался в 347 км к югу от города

АЛМА-АТА, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Алма-Аты - крупнейшего города Казахстана - ощутили землетрясение, произошедшее на территории Китая. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

По ее данным, землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в 04:44 мск. Эпицентр располагался в 347 км к югу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях в Казахстане не поступало.

Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 зафиксировали в китайской провинции Ганьсу в полночь по пекинскому времени (19:00 мск понедельника). Власти Китая ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.