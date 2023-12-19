МЧС России сообщило о 136 пожарах из-за пиротехнических изделий с начала 2023 года

По данным ведомства, в результате этих ЧП погиб 1 человек, еще 12 получили травмы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. 136 пожаров зафиксировано с начала 2023 года из-за использования пиротехнических изделий, сообщили в пресс-службе МЧС России. Также ведомство дало рекомендации по покупке пиротехники для праздников.

"С начала этого года от пиротехнических изделий произошло 136 пожаров. <...> погиб 1 человек, еще 12 получили травмы. Накануне новогодних праздников магазины фейерверков под пристальным вниманием инспекторов Госпожнадзора МЧС России. Специалисты ведомства проводят профилактические мероприятия, инструктируют по безопасному хранению специфичной продукции персонал магазинов", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

"Приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах. При этом следует проверить сертификаты и декларации соответствия на приобретаемые изделия, а также их маркировку единым знаком обращения продукции на рынке. Эта отметка наносится на изделие или упаковку и указывается в эксплуатационных документах к изделию. Лицам, не достигшим 16 лет, продажа пиротехнических изделий запрещена", - дали рекомендации в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что петарды бытового назначения не требуют при покупке специальных разрешений. Для их запуска необходимо соблюдать инструкцию, а использовать - в специально отведенных местах. Перечень последних можно найти на сайте местной администрации. В 100 м от площадки запуска не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей или ЛЭП. Запрещено поджигать петарды в зданиях, на балконах, крышах. Также при сильном ветре или в местах массового скопления людей стоит воздержаться от пиротехники.

Профессиональная пиротехника требует при покупке специальное разрешение. Запрещено использовать самодельные и несертифицированные петарды. Ведомство призвало сообщать о местах, где нарушаются требования к продаже пиротехники. Штраф за подобные нарушения для граждан достигает 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс., для предпринимателей - до 60 тыс. и для юридических лиц - до 400 тыс. рублей.