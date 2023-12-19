В Бурятии задержали мужчину, напавшего с ножом на ребенка

Его поместили в изолятор

УЛАН-УДЭ, 19 декабря. Сотрудники правоохранительных задержали в Северобайкальске злоумышленника, напавшего с ножом на девочку. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России.

"В действиях мужчины усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан и помещен в изолятор. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - отметили в ведомстве.

Подозреваемый - житель поселка Нижнеангарска, арендовавший квартиру в городе Северобайкальске. По данным следствия, 17 декабря в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома он подозвал к себе девочку. "Во время разговора с ней он выхватил нож, приставил его к лицу ребенка и потребовал, чтобы девочка молчала. Потерпевшая стала кричать, затем смогла вырваться от незнакомца и убежать", - говорится в сообщении.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.