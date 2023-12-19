В Казахстане расследуют хищение более $865 тыс. на главной киностудии страны

В пресс-службе прокуратуры Алма-Аты сообщили, что деньги предназначались для съемки фильма

АЛМА-АТА, 19 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Алма-Аты расследует хищение бюджетных средств на сумму свыше 400 млн тенге (более $865 тыс.) на крупнейшей в Казахстане киностудии "Казахфильм". Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратурой города Алматы по итогам проверки акционерного общества "Казахфильм им. Шакена Айманова" начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится департаментом экономических расследований.

Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова - крупнейшая в республике киностудия художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположенная в Алма-Ате студия была основана в 1934 году.