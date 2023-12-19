На Сахалине военный получил почти три года колонии за неисполнение приказа

Мужчина отказался уезжать в зону СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

На судебном заседании установлено, что мужчина во время службы на территории Сахалинской области отказался выполнять приказ командира об убытии в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях, так как опасался за свою жизнь.

Отмечается, что при вынесении приговора суд принял во внимание то, что действия подсудимого носили открытый характер с целью найти поддержку со стороны сослуживцев. Это способствовало совершению другими лицами аналогичного преступления, негативно сказалось на состоянии воинской дисциплины и усложнило выполнение поставленных перед командованием боевых задач. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершено в период мобилизации.