Что известно о землетрясении на севере КНР

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-западе Китая, основные разрушения затронули провинции Ганьсу и Цинхай. Погибли, по последним данным, не менее 116 человек, до 500 пострадали.

Толчки отмечались по всей горной системе в регионе, в том числе в других частях КНР, в Индии и России. Ощущалось землетрясение и в Казахстане.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Что произошло

Наиболее сильные разрушения зафиксированы в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе КНР.

Погибли не менее 116 человек, до 500 пострадали.

В цинхайских городах Синин и Хайдун отмечаются обрушения и повреждения домов, в некоторых населенных пунктах прервано водо- и энергоснабжение, нарушено транспортное сообщение.

Условия для работы спасателей непростые: температура опускается до -14 градусов ночью, а районы бедствия расположены в высокогорье - порядка 2 тыс. м над уровнем моря.

Как реагируют власти

В спасательных работах участвуют не менее 1,5 тыс. человек. На место стихии направился глава МЧС Китая Ван Сянси.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

В провинции Ганьсу введен второй из четырех уровень экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.

Где фиксируются толчки