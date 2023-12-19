Что известно о землетрясении на севере КНР

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-западе Китая, основные разрушения затронули провинции Ганьсу и Цинхай. Погибли, по последним данным, не менее 116 человек, до 500 пострадали.
Толчки отмечались по всей горной системе в регионе, в том числе в других частях КНР, в Индии и России. Ощущалось землетрясение и в Казахстане.
ТАСС собрал основное о произошедшем.
Что произошло
- Наиболее сильные разрушения зафиксированы в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе КНР.
- Погибли не менее 116 человек, до 500 пострадали.
- В цинхайских городах Синин и Хайдун отмечаются обрушения и повреждения домов, в некоторых населенных пунктах прервано водо- и энергоснабжение, нарушено транспортное сообщение.
- Условия для работы спасателей непростые: температура опускается до -14 градусов ночью, а районы бедствия расположены в высокогорье - порядка 2 тыс. м над уровнем моря.
Как реагируют власти
- В спасательных работах участвуют не менее 1,5 тыс. человек. На место стихии направился глава МЧС Китая Ван Сянси.
- Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.
- В провинции Ганьсу введен второй из четырех уровень экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.
Где фиксируются толчки
- Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 были зафиксированы в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу в 18:59 мск.
- Позднее поступила информация о толчках магнитудой 5,5 на территории расположенного к Западу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эпицентр находился в городе Артуш Кызулсу-Киргизского автономного округа.
- Землетрясение магнитудой 4,5 фиксировалось в Кемеровской области - в 10 км от поселка Шерегеш Таштагольского района. Горнолыжный курорт расположен в той же горной системе, что и пострадавшие от землетрясения населенные пункты северо-запада Китая.
- Толчки магнитудой 5,5 регистрировались в Индии в районе пограничного с КНР региона Ладакх.
- Китайское землетрясение ощущалось в городе Алма-Ата.