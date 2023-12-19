В Астрахани таможенники предотвратили незаконный ввоз из Казахстана более 16 тыс. товаров

Размер неуплаченных таможенных пошлин превысил 7 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Астраханские таможенники выявили более 16 тыс. незадекларированных роликовых коньков и других китайских товаров в двух фурах, следовавших из Казахстана в Ростов-на-Дону и остановленных в Волгоградской области. По факту уклонения от уплаты таможенных пошлин возбудили два уголовных дела. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

"Партию незадекларированных товаров обнаружила мобильная группа Астраханской таможни в двух фурах. Большегрузы следовали из разных городов Казахстана в Ростов-на-Дону и были остановлены таможенниками в Волгоградской области. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в грузовых отсеках транспортных средств перемещались в картонных коробках более 16 тыс. товаров без декларирования: 10 584 пары роликовых коньков, 2 860 радиоприемников различных моделей, 2 640 туристических раскладных стульев, 172 шезлонга", - сообщила Полякова.

Она добавила, что на выявленную продукцию китайского производства отсутствовали документы, подтверждающие таможенное оформление иностранных товаров на территории Евразийского экономического союза. Согласно заключению таможенной экспертизы рыночная стоимость товаров превышает 26 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных пошлин составила более 7 млн рублей.

"Товары изъяты. Астраханская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного в особо крупном размере по ч. 1 ст. 194 УК РФ, и два дела об административных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС). Одним из видов административного наказания за данное нарушение является конфискация товара и последующая передача в собственность государства", - пояснила Полякова.

Регионом деятельности Астраханской таможни являются Астраханская, Волгоградская области и Республика Калмыкия.