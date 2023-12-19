В Находке 8 тыс. жителей остались без отопления из-за аварии на котельной

Прекращение теплоснабжения коснулось улиц Арсеньева, Омской, Пирогова и Рыбацкой

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Авария на котельной в городе Находка Приморского края оставила без теплоснабжения 8 тыс. жителей города, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Днем 19 декабря 2023 года в результате аварии на котельной произошло прекращение теплоснабжения улиц Арсеньева, Омской, Пирогова и Рыбацкой в Находке. Коммунальная услуга не предоставляется более 8 тыс. жителей 56 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Прокуратура города даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также проконтролирует установление ее причин и условий.