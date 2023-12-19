В Дзержинске мужчина пострадал при обрушении трубопровода на заводе

Площадь разрушения составила 120 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Часть трубопровода обрушилась на предприятии в Дзержинске Нижегородской области, пострадал один мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На предприятии, расположенном в районе Восточного шоссе города Дзержинска Нижегородской области, в результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Площадь разрушения составила 120 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло. Погибших нет. Пострадал один мужчина, которого направили на амбулаторное лечение.

В региональной Гострудинспекции добавили, что произошла разгерметизация трубопровода установки по производству перекиси водорода с последующим взрывом. Обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений устанавливаются. Несчастный случай поставлен на контроль руководителя инспекции Ильи Мошеса.