В Адыгее в ДТП погиб мастер спорта по боевому самбо Бислан Шехетль

Авария произошла на скользком участке дороги Бжедугхабль - Адыгейск

МАЙКОП, 19 декабря. /ТАСС/. Мастер спорта России по боевому самбо, неоднократный победитель первенств России и всероссийских турниров по панкратиону Бислан Шехетль погиб в ДТП на территории Адыгеи, сообщил ТАСС первый тренер спортсмена заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Адыгея, заслуженный наставник Российского союза боевых искусств Аскер Калашаов.

"Да, действительно, не стало нашего Бислана, погиб в ДТП. Бислан был моим одним из самых талантливых воспитанников на протяжении девяти с половиной лет, и я относился к нему, как к сыну. Ничто не может утолить боль утраты", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Авария произошла на скользком участке автодороги Бжедугхабль - Адыгейск. 25-летний спортсмен не справился с управлением, машина съехала с трассы, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП, уточнил Калашаов.

По данным главного управления МВД России по республике, спортсмен умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Пассажира автомобиля, 24-летнего жителя Теучежского района, с тяжелой травмой доставили в реанимацию больницы Адыгейска.