Почти 5 тыс. домов разрушены или повреждены в результате землетрясения в Китае

Число погибших возросло с 116 до 118

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее накануне в Северо-Западном Китае, привело к разрушению или повреждению почти 5 тыс. домов. Число погибших возросло с 116 до 118.

Землетрясение ощущалось в административном центре провинции - городе Ланьчжоу - и многих других населенных пунктах, сообщает сайт провинциального правительства. В эпицентре землетрясения - Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа - погибли 105 человек, 186 получили ранения, разрушены или повреждены 4 782 дома. В соседней провинции Цинхай погибли 13 человек, еще 20 жителей считаются пропавшими без вести.

В разрушенный поселок Люгоу и окрестные населенные пункты направлены спасатели, пожарные, полицейские, медики. Привлечены также подразделения Народно-освободительной армии Китая и формирования Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск). Организована работа по срочной доставке предметов первой необходимости, включая палатки, раскладные кровати, одеяла, переносные печки.

Поисково-спасательные работы осложняются условиями высокогорья. Ночью в момент землетрясения температура на улице опустилась до минус 14 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней в районе землетрясения температура может подниматься до 5 градусов днем и опускаться до минус 14 ночью. Средняя высота в гористом районе, где произошло землетрясение, составляет 2 тыс. м над уровнем моря.