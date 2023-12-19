В Белгородской области за сутки зафиксировали 12 прилетов со стороны ВСУ

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за сутки 12 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено два взрывных устройства с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Краснояружском районе в понедельник под обстрел попала окраина села Репяховка - зафиксировано четыре прилета. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" - два минометных снаряда. "Никто не пострадал, разрушений нет", - отметил губернатор.