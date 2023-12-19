Суд арестовал до 16 января обвиняемого в подготовке теракта в Ижевске

По данным ФСБ, он работал по заданию украинской террористической организации

ТАСС, 19 декабря. Суд заключил под стражу обвиняемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонного завода в Ижевске, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> до 16 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее ФСБ задержала в Удмуртии мужчину 1990 года рождения по подозрению в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Он осуществлял подготовку теракта по заданию украинской террористической организации.

Следственный отдел УФСБ России по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).