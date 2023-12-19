Задержали еще одного участника нападения боевиков Басаева на Дагестан 24 года назад

В ближайшее время Ибрагиму Магомедову предъявят обвинение по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Участника нападения боевиков Басаева и Хаттаба на населенные пункты Дагестана в сентябре 1999 года задержали спустя 24 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК и в Центре общественных связей ФСБ России.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан, гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Как отметили в СК, в ближайшее время ему предъявят обвинение по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. "По ходатайству следствия судом Магомедову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений", - сообщили в СК.

СК продолжает расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения бандгрупп Басаева и Хаттаба численностью около 2 тыс. человек в сентябре 1999 года на Новолакский район Дагестана, где были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. В результате погибли 99 и были ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. 5 сентября 1999 года участники банды обстреляли здание Дома культуры в селении Новолакское, в котором находились 25 сотрудников ОМОН из Липецкой области. В результате двое омоновцев погибли и шестеро были ранены.

"ФСБ, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Ш. Басаева и Хаттаба в сентябре 1999 года на Новолакский район Республики Дагестан", - отметили в ЦОС. В СК также подчеркнули, что розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается.