Контрактник из Омска получил 6,5 года за дезертирство и побег из-под стражи

Подсудимый частично признал вину

ТАСС, 19 декабря. Омский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима рядового контрактника из Омска Максима Вихорева, признав его виновным в дезертирстве и побеге из-под стражи после задержания. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Второго восточного гарнизонного военного суда, рядовой частично признал вину.

"Поскольку Вихорев, имеющий статус военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть в целях уклонения от прохождения военной службы, суд квалифицировал содеянное им как дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК РФ), за совершение побега из-под стражи, находясь в предварительном заключении, квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 313 УК РФ. При назначении наказания за каждое из указанных преступлений суд учитывает, что Вихорев совершил преступление впервые, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Кроме того, суд принял во внимание данные о личности подсудимого, характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных им преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Подсудимый частично признал себя виновным в уклонении от прохождения военной службы, в побеге из-под стражи вину признал полностью.

В суде добавили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Суд установил, что Вихорев, призванный на военную службу по мобилизации, не желая исполнять обязанности, с целью уклониться от прохождения военной службы, в феврале 2023 года самовольно оставил воинскую часть, расположенную в Омске и стал проживать в том же городе, проводя время по своему усмотрению. В июле контрактник был задержан сотрудниками военной комендатуры.

"Кроме того, Вихорев, будучи задержанным, находясь на огороженной территории военного следственного отдела по Омскому гарнизону в сопровождении конвоя, желая избежать уголовной ответственности и скрыться от органов предварительного следствия, совершил побег из-под стражи <...>, скрывшись от сопровождающего его конвоя, однако в этот же день был обнаружен и задержан во время пересечения реки вплавь", - добавили в суде.