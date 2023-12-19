Прокуратура оценила ущерб почве, принесенный красноярской компанией, в 110,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. "Красноярская добывающая компания" вела добычу песчано-гравийных пород в регионе с нарушением. Почве нанесен ущерб в 110,8 млн рублей, сообщила прокуратура Красноярского края.

"В 2017 году ООО "Красноярская добывающая компания" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород в Березовском районе края. Но недропользователь решил установить свои правила на объекте. Он добыл полезные ископаемые на участке площадью 1,9 га, не изменив категорию земель с "сельскохозяйственного назначения" на "земли промышленности". Во время прокурорской проверки были взяты пробы. Оказалось, что земля испорчена - потеряно плодородие, изменены физические свойства из-за снятого слоя. Ущерб почве составил более 110,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). "Также в суд направлен иск с требованиями запретить организации добывать полезные ископаемые на земельных участках в Березовском районе и взыскать сумму причиненного почвам вреда в доход муниципального образования", - пояснили в ведомстве.