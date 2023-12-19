В Красноярске подростки заставляли ребенка целовать обувь

По информации полиции, один из старшеклассников состоит на учете в ПДН, остальные в поле зрения правоохранительных органов не попадали

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Старшеклассники заставили ребенка целовать обувь на видео. Полиция начала проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В социальных сетях Красноярска появилось видео, где мальчик стоит на коленях и группа старшеклассников заставляет его целовать обувь одного из них.

"В отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила о совершении в отношении ее сына противоправных действий со стороны школьников. Заявительница предоставила видеозапись, на которой запечатлено, как несколько подростков в грубой и унижающей форме принуждают мальчика принести извинения якобы за ранее совершенный проступок. <…> Все участники конфликта установлены", - говорится в сообщении.

По предварительной информации следствия, четверо учащихся 7, 9 и 11 классов разных школ, среди которых два мальчика и две девочки, завели мальчика 2010 года рождения за гаражи, где они встретили еще двух девятиклассников. "Там они в грубой форме заставили мальчика извиняться, при этом производя видеозапись. Один из участников конфликта состоит на учете в ПДН, остальные в поле зрения правоохранительных органов не попадали. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в полиции.