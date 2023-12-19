В Воронеже обрушились два балкона многоквартирного дома

Повреждения получили два автомобиля

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Два балкона многоквартирного жилого дома №18 на улице Пушкинской в Воронеже обрушились под давлением мокрого снега, железными конструкциями повреждены два автомобиля. Прошлой зимой с этого дома также обрушились два балкона, сообщила управляющая компания Ленинского района города.

"Сегодня ночью в 02:32 в аварийную службу УК поступил звонок от одного из собственников дома №18 по улице Пушкинской об обрушении сразу двух балконов с третьего и четвертого этажей со стороны двора. Пострадавших нет, но упавшие конструкции повредили два припаркованных под аварийными балконами автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным УК Ленинского района, аварийные балконы могли не выдержать давления мокрого снега. Как уточняется в сообщении, зимой 2022 года на этом доме также обрушились два балкона, все оставшиеся признаны аварийными на 70-85%, собственники квартир получили предписание не выходить на них, не хранить там вещи, не оставлять под ними машины. По данным УК района, Госжилинспекция Воронежской области и прокуратура Ленинского района Воронежа через суд хотели ее заставить разработать план по демонтажу конструкций 23 балконов, демонтировать их и восстановить штукатурку фасада.

Как сообщила ГЖИ Воронежской области, по факту обрушения балконов после согласования с органами прокуратуры будет проведена проверка в отношении УК Ленинского района.

В Воронеже после продолжительных снегопадов наступила оттепель, температура воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы, 18 декабря днем было около 2 градусов, шел мокрый снег и дождь, во вторник днем ожидается до 5 градусов, дождь.