ПВО уничтожила украинский БПЛА над Калужской областью

Атаку совершили беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Калужской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в 11:10 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", - сообщили там.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша, БПЛА сбили на территории Козельского района. "По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - добавил он.