Двое бездомных незаконно проникли в посольство Кении в центре Москвы

В посольстве нарушители курили и распивали алкоголь

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Инцидент произошел в посольстве Кении в Лопухинском переулке. Мужчина и женщина без определенного места жительства незаконно через входную дверь проникли в здание диппредставительства, поднялись на второй этаж, где устроили "банкет" на кухне. Прибывшие правоохранители задержали нарушителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушители курили и распивали алкоголь в посольстве. В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении пропускного режима охраняемого объекта. В ближайшее время суд определит им наказание. Нарушителям грозит административный арест или штраф.