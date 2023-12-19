В Белгороде полицейских подозревают в получении взяток за информацию об умерших

Как заверили в пресс-службе УМВД по региону, при подтверждении вины сотрудников их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям

БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Служебную проверку начали в ГУ МВД России по Белгородской области в отношении шестерых полицейских, которых подозревают в передаче персональных данных умерших жителей в ритуальные компании за вознаграждение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Белгородской области совместно с региональным УФСБ России в ходе комплекса мероприятий выявлена возможная причастность шестерых сотрудников отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что указанные должностные лица за вознаграждение могли осуществлять передачу персональных данных умерших граждан в ритуальные компании", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при подтверждении вины сотрудников их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.