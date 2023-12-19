В Ярославле госпитализировали трехлетнего ребенка после схода снежной массы с крыши

Степень тяжести вреда здоровью девочки устанавливается

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Снежная масса сошла на трехлетнюю девочку в Ярославле, ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Предварительно установлено, что на одной из улиц Кировского района города Ярославля произошел сход снежной глыбы на трехлетнюю девочку. Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - говорится в распространенном сообщении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, в том числе установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыш от снега.