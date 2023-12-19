В Новосибирске полиция приняла заявление об избиении подростка сверстниками в подъезде

В управлении СК по региону уточнили, что следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту вымогательства

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске зарегистрировала заявление об избиении подростка сверстниками в подъезде жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором видно, как несколько подростков избивают знакомого и требуют у него вернуть пистолет.

"Заявление от законных представителей несовершеннолетнего в полицию поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются", - сказала собеседница агентства.

В управлении СК РФ по региону ТАСС уточнили, что следователями проводится уголовно-процессуальная проверка по факту вымогательства в подъезде одного из домов в Кировском районе города Новосибирска. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.