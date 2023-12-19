В Нижегородской области при разгерметизации газового баллона пострадали три человека

Повреждения получила стена квартиры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. В результате разгерметизации газового баллона в жилом доме в городском округе Воротынский Нижегородской области пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"19 декабря поступило сообщение о разгерметизации газового баллона по адресу: г.о. Воротынский, с. Каменка, ул. Заводская, д. 45. В результате происшествия пострадали три человека, детей нет", - говорится в сообщении.

Нарушено остекление шести окон, повреждена наружная стена квартиры второго этажа и межкомнатные перегородки.