В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку по делу о гибели восьми человек

По данным следствия, Сергей Бензя отдал приказ своему подчиненному и его сослуживцам расстрелять нескольких мирных жителей Мариуполя

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), по вине которого погибли восемь мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Сергею Бензе наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Бензя отдал приказ своему подчиненному Яну Данилову и его сослуживцам расстрелять восьмерых мирных жителей. В прокуратуре уточнили, что Данилов также осужден, ему назначено 24 года колонии строгого режима.

Осужденные признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что вину в инкриминируемых преступлениях фигуранты признали в полном объеме.