В Липецке два ребенка пострадали в из-за падения снега с крыши школы

У одного ученика диагностировали сотрясение головного мозга, у другого - царапины

ТАСС, 19 декабря. В результате падения снега с крыши школы в Липецке пострадали два ученика. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"К сожалению, в одной из школ произошел несчастный случай: шапка снега упала на двух школьников. К счастью, ребята сильно не пострадали: один отделался легкой царапиной, у другого - легкое сотрясение мозга. Госпитализация не потребовалась. Мальчику оказана вся необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Липецка, в городе сложная ситуация: накануне выпало много снега, началось потепление, поэтому в школах города разместили объявления о посещении только через центральный вход, остальные участки огородили сигнальными лентами. "Но два подростка решили сократить путь через опасный участок, который был огорожен сигнальной лентой, и зайти через боковой вход. В этот момент произошел обвал снега" - говорится в сообщении мэрии Липецка.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, в регионе из-за теплого циклона из Атлантики в ближайшие дни температура превысит норму на 7-8 градусов, днем ожидается от 0 до +5 градусов, ночью - от -1 до +4 градусов, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, мороси.