В Днепре жители нескольких районов остались без воды и отопления

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ остановлена котельная КП "Теплоэнерго", которая отапливает дома на Запорожском шоссе, из-за чего приостановлена подача тепла в дома

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Жители нескольких районов города Днепра (ранее - Днепропетровск) на Украине остались без воды и отопления. Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.

"Аварийные бригады "Днепрводоканала" проводят ремонтные работы по нескольким адресам, в результате чего снижено давление в трубах у жителей нагорной части Соборного района, прекращено водоснабжение улицы 9 Мая, Охотничьей, Февральской, Дунайской, Спокойной, Омельницкой, Пятихатской улиц, улиц Толбухина, Уильямса, Березова, в поселке Игрень также снижено давление в трубах", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ остановлена котельная КП "Теплоэнерго", которая отапливает дома на Запорожском шоссе, из-за чего приостановлена подача тепла в дома.

"Водоснабжение и подачу тепла по указанным адресам возобновят сразу после завершения работ", - отметили в горсовете. При этом сроки проведения работ не уточняются.