Количество погибших в результате утечки газа в Омской области выросло до трех

В результате ЧП на месте погибли два человека, семерых доставили в больницу с отравлением, один из них умер впоследствии в медучреждении

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Третий пострадавший при утечке бытового газа в многоквартирном доме в поселке Морозовка Омской области умер в больнице, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

"Скончался мужчина, у которого из-за отравления газом случился инфаркт, он был в тяжелом состоянии", - сказала Болдинова.

Утечка бытового газа произошла в ночь на 13 декабря в квартире в двухэтажном многоквартирном доме. На месте умерли 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. Еще трое взрослых и четверо детей, проживающих в других квартирах, доставили в больницу с отравлением. Шесть пострадавших госпитализировали, четверо находились в тяжелом состоянии.