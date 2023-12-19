В Новокузнецке возбудили дело из-за грубого обращения с постояльцами пансионата

По данным СМИ, к пожилым людям, в частности, применяли физическую силу

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Постояльцев частного пансионата Новокузнецка подвергали грубому обращению, возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что пациентам одного из частных пансионатов Новокузнецка оказываются услуги ненадлежащего качества. По данным СМИ, пожилых людей подвергают грубому обращению и применению физической силы. По данному факту в следственном отделе по Новокузнецку СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели пансионат, допрашивают пациентов и их родственников, работников и руководство пансионата. Устанавливаются детали произошедшего.