Задержанного начальника ГУ МЧС по Самарской области этапировали в Москву

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Олега Бойко и двоих его предполагаемых подельников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Задержанный за коррупцию начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и двое его подельников этапированы в Москву. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Задержанный накануне по обвинению в многомиллионных взятках начальник Самарского ГУ МЧС генерал-майор Олег Бойко, а также двое его подельников-коммерсантов этапированы в Москву. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об их аресте", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Бойко и двое представителей коммерческой организации задержаны за взятки. По данным следствия, Бойко получил от них свыше 25 млн рублей взяток за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.