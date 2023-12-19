Полиция возбудила уголовное дело после угроз семье погибшего бойца из Батайска

По данным ведомства, звонки поступали с территории Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийством семье погибшего в Марьинке Донецкой Народной Республики жителя Батайска, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий.

В Telegram-канале "МВД-медиа" сообщили, что семье погибшего бойца из Батайска стали поступать угрозы от неизвестных. По предварительным данным, звонки поступали с территории Украины.

Ранее власти региона сообщили, что окажут всю необходимую помощь семье Романа Рудакова, оставившего последнее послание на кирпиче одного из зданий в зоне СВО.