ABC: в США три человека погибли из-за бури на северо-востоке страны

По информации телекомпании, 600 тыс. остались без света

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли из-за сильной бури на северо-востоке США в понедельник вечером. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, более 600 тыс. человек остались без электричества. В регионе наблюдались сильный ветер, дожди и наводнения. По данным метеорологической службы, в некоторых районах выпало до 15 см осадков.

Предупреждение о наводнении распространили власти Нью-Йорка. Жителям города было рекомендовано избегать поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

В аэропортах региона отменены более 500 авиарейсов.