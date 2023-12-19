Суд арестовал двух бездомных, проникших на кухню посольства Кении в Москве

После инцидента посольство попросило усилить охрану и готовит соответствующую ноту в МИД РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд арестовал на 10 суток двоих бездомных, которые проникли в здание посольства Кении в Лопухинском переулке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический районный суд рассмотрел дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в отношении бездомных Кашириной Марии и Застенкера Станислава. Правонарушители проникли на закрытую территорию посольства Кении в Москве. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток каждому", - сказали в пресс-службе.

Они через входную дверь проникли в здание диппредставительства, поднялись на второй этаж, зашли на кухню и стали есть. Прибывшие полицейские задержали нарушителей.

После инцидента посольство попросило усилить охрану и готовит соответствующую ноту в МИД РФ.