Суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве вице-президента "Балтики"

Антон Рогачевский и его адвокат просили изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчать меру пресечения вице-президенту пивоваренной компании "Балтика" Антону Рогачевскому по делу о мошенничестве на сумму почти в 300 млн рублей. Фигуранта оставили в СИЗО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Рогачевский и защитник просили изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы, например, домашний арест. Суд апелляционной инстанции оставил постановление Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга без изменений", - говорится в сообщении.

Накануне аналогичное решение городской суд вынес по жалобе предполагаемого соучастника Рогачевского, экс-президента компании "Балтика" Дениса Шерстенникова.

О задержании обоих фигурантов стало известно 16 ноября, в тот же день Выборгский районный суд города отправил их в изолятор. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, в конце октября полиция возбудила уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ) Росимуществу, которое управляет "Балтикой" с июля 2023 года. 14 ноября состав преступления переквалифицировали на мошенничество.

По данным предварительного расследования, с марта 2022 года по июль 2023-го фигуранты заключили договор с Carlsberg о получении прав на использование ее международных пивных брендов внутри России и при этом знали, что на деле представители датской стороны передавать их "Балтике" не намеревались. В свою очередь, российская компания на 20 лет (до 2042 года) передавала право на реализацию продукции под брендом "Балтика" в шести странах СНГ и Монголии казахстанскому ТОО "Карлсберг Казахстан" и белорусскому ООО "Виста БиУай Ко". За вторую часть сделки "Балтика" должна была получить от партнеров 295,6 млн рублей. Как оказалось, первая часть соглашения датской компанией исполнена не была, а вторую исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.