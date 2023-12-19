В ДТП в Курганской области погибли три человека

Погибшие пассажиры - женщина 1974 года рождения и молодой человек 1995 года рождения

МОСКВА, 19 декабря. Три человека погибли в ДТП на трассе Иртыш в Лебяжьевском округе в Курганской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Около 04:00 (02:00 мск) на 360-м километре автодороги Иртыш Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в результате столкновения транспортных средств погиб водитель и два пассажира. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, <...> [ехал] в сторону города Кургана. По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Sitrak с полуприцепом Kogel", - говорится в сообщении.

Погибшие пассажиры - женщина 1974 года рождения и молодой человек 1995 года рождения.