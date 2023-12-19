На Кубани суд арестовал инспектора ДПС по делу о ДТП с погибшим

Авария произошла 17 декабря на автодороге "Тимашевск-Приморско-Ахтарск"

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство следователей регионального управления СК и избрал на время предварительного следствия меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца инспектору ДПС, подозреваемому в совершении ДТП, где погиб человек. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Приморско-Ахтарский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 35-летнего сотрудника ОВ ДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. Суд ходатайство удовлетворил, поместив фигуранта под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

Авария произошла 17 декабря на автодороге "Тимашевск-Приморско-Ахтарск". По предварительной версии управления СК РФ по Краснодарскому краю, инспектор ДПС был в этот момент не при исполнении должностных обязанностей. Он ехал за рулем легковушки Volkswagen Passat, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, когда тот поворачивал. 21-летний водитель ВАЗа погиб. По предварительным данным, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. Следователями было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 4 ст. 264 УК РФ).