Россиян нет среди пострадавших из-за взрыва на складе горючего в Гвинее

Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в республике, говорится в сообщении российского МИД

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Граждан РФ нет среди пострадавших в результате мощного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи - Конакри. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии, - указали в дипведомстве. - По информации посольства России в Конакри, российские граждане не пострадали".

РФ продолжает внимательно следить за развитием ситуации в дружественной Гвинейской Республике, подчеркнули в министерстве.

На Смоленской площади напомнили, что в Конакри произошел взрыв и возгорание крупного хранилища нефтепродуктов в морском порту, в результате которого погибли по меньшей мере одиннадцать человек. "Число тяжелораненых может достичь сотни, - указали там. - Значительный ущерб нанесен портовой инфраструктуре".

По информации дипведомства, "в настоящее время гвинейские власти ведут работы по ликвидации пожара и его последствий, а все крупные больницы города задействованы в оказании необходимой медицинской помощи".